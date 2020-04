L1 : L'OL et l'ASSE privés d'Europe, ça se confirme

Dans : Ligue 1.

Maintenant que la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1 est actée, la LFP va devoir trancher le sujet des qualifications en Ligue des Champions et en Ligue Europa.

Après l’espoir d’une reprise du championnat à huis clos, place aux éternels débats sur l’attribution des places européennes. La Ligue 1 étant officiellement et définitivement annulée, la LFP va devoir décider dans le courant du mois de mai quels seront ses représentants en coupe d’Europe la saison prochaine. La semaine dernière, l’UEFA avait indiqué que c’est au « mérite sportif » que les attributions devaient se faire. Mais ce critère reste flou et selon RMC, trois scénarios sont sur la table : le classement établi par un indice de performance prenant en compte tous les matchs joués pour chaque équipe, le classement à l’issue de la 27e journée et celui à l’issue de la 28e journée malgré le report de Strasbourg-PSG.

Quoi qu’il en soit, le classement à l’issue des matchs allers ne sera pas pris en compte selon la radio, qui apporte par ailleurs une information de taille qui concerne directement l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Etienne. Comme cela était fortement pressenti ces derniers jours, les places en Ligue Europa attribuées par les biais des coupes nationales (Coupe de France et Coupe de la Ligue) devraient être reversées aux 5es et 6es de L1 et non aux finalistes opposés au Paris Saint-Germain. Sauf improbable retournement de situation, l’OL et l’ASSE ne profiteront donc pas de leur statut de finaliste pour se qualifier en Ligue Europa. Lyon garde tout de même un espoir de qualification, à condition que le classement à l’issue de la 27e journée soit pris en compte (l’OL étant 5e à ce moment). Selon la méthode choisie pour définir les qualifiés, Reims, Nantes, Lyon, Montpellier et Nice peuvent espérer une qualification en Ligue Europa la saison prochaine.