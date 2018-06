L1 : La LFP autorise un 4e changement pour certains matchs

Dans : Ligue 1.

Voilà une nouvelle assez inattendue. Après son conseil d’administration jeudi, la Ligue de Football Professionnel a décidé de mettre en place une règle inédite. En effet, un quatrième changement sera possible en prolongation à partir de la saison prochaine, mais seulement pour quelques matchs. « Seuls la Finale de la Coupe de la Ligue, les deux matchs des Play-offs de Domino’s Ligue 2 et les matchs retour des barrages de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2, à savoir des matchs à élimination directe, sont concernés », précise l'instance dirigée par Didier Quillot sur son site officiel.