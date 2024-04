Droits TV ‍: L'ancien patron de Canal+ lance une bombe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ancien patron des sports de Canal+, Cyril Linette connaît très bien le dossier des droits TV. Et selon lui, la LFP déroule le tapis rouge au Qatar et donc au PSG pour obtenir un accord avec Beinsports.

Le Paris Saint-Germain est en position de gagner son douzième titre de Champion de France dès ce mercredi, mais pour l'instant, on ne sait pas où l'on pourra suivre la prochaine saison de Ligue 1. De nombreux connaisseurs du dossier ont beau avoir fait preuve d'un optimisme débordant, il s'avère que pour l'instant la LFP n'a pas trouvé le ou les diffuseurs susceptibles de donner les matchs de L1 et surtout de signer le chèque colossal tant attendu. Pourtant, Vincent Labrune et son équipe envoient des signaux, et c'est notamment le cas concernant les changements de calendrier en cette fin de saison. Là où certains pensent que la Ligue veut aider le PSG et l'OM sur la scène européenne, Cyril Linette, ancien patron des sports de Canal+, estime que tout est fait pour faire plaisir au Paris Saint-Germain et donc au Qatar, afin de pousser la Ligue 1 dans les bras de Beinsport.

La LFP dit amen au PSG et au Qatar

🗓️ Avec le chamboulement du calendrier, la Ligue fausse-t-elle la fin de saison de L1 ?



🗨️ @CyrilLinette : "C'est un sujet de présidents de club. Le contexte, ce sont les droits TV et il faut faire plaisir à Nasser Al Khelaïfi parce qu'il faut négocier avec le Qatar." #RMCLive pic.twitter.com/UqW7ri2Pb9 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) April 20, 2024

Sur RMC, celui qui dirige désormais un cabinet de conseil est convaincu que tout va dans le sens d'un accord avec la chaîne sportive qatarie, et que c'est pour cela que la LFP accepte de changer le calendrier dans le sens demandé par le PSG. « A l’époque où j’étais le patron des sports de Canal+, on demandait souvent des aménagements du calendrier et la doctrine de la LFP c’était d’être assez strict en disant que cela allait créer des précédents fâcheux. Et à l’époque on avait déjà affaire à Arnaud Rouger, qui est désormais le directeur général de la Ligue. Pourquoi ce qui dévalorise et fausse un peu le Championnat de Ligue 1 et devrait faire hurler tout le monde ne fait finalement pas tant hurler que cela ? C’est une question de contexte. Le contexte ce sont les droits TV, il faut faire plaisir à Nasser Al-Khelaifi parce qu’il faut absolument négocier avec le Qatar. Rien n’est trop beau pour le PSG, et l’OM s’engouffre dans la brèche. Mais s’il n’y avait eu que l’OM, je ne suis pas certain qu’on aurait changé le calendrier de cette manière », a confié Cyril Linette.