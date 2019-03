L1 : La Lazio kiffe ces deux Brésiliens de Ligue 1 au mercato

Dans : Ligue 1, Mercato, FC Nantes, Monaco, Serie A.

Actuellement sixième de Série A, la Lazio Rome aura bien du mal à accrocher le top 4 cette saison.

Néanmoins, l’équipe dirigée par Simone Inzaghi reste ambitieuse et a bien l’intention de se renforcer sur le marché des transferts cet été. Et selon les informations obtenues par le Corriero dello Sport, deux défenseurs centraux de Ligue 1 figurent dans la short-list du club italien. Et cela risque de surprendre, notamment en ce qui concerne Jemerson, en petite forme avec Monaco cette saison mais qui plaît énormément à l’état-major de la Lazio.

Sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2020, le natif de Jeremoabo n’a disputé que 18 matchs de L1 cette saison et a régulièrement déçu, notamment sous les ordres de Thierry Henry. En plus de Jemerson, un autre Brésilien est pisté par la Lazio puisque Diego Carlos est également dans les petits papiers du club romain. Titulaire indiscutable à Nantes, le colosse d’1m86 sera néanmoins très difficile à arracher à Waldemar Kita, qui réclamait une petite fortune pour son joueur cet été… Reste maintenant à voir ce que parviendra à faire la Lazio au mercato.