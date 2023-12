L1 ‍: L'OM se fait peur mais revient fort au classement

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

16e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

L'OM bat Clermont 2 buts à 1

Buts pour l'OM : Michael Murillo (26e) et Amine Harit (42e)

But pour Clermont : Jim Allevinah (58e)

Ce dimanche en Ligue 1, l'OM a glané un succès précieux au Stade Vélodrome contre Clermont. Les Phocéens se rapprochent un peu plus du podium.

L'OM a assuré le minimum ce dimanche en Ligue 1 face à Clermont, pourtant lanterne rouge du championnat. Les Phocéens avaient très bien commencé la rencontre avec un rythme important imposé. Logiquement, Michael Murillo a trouvé la faille et terminé d'une belle frappe croisée. Par la suite, l'OM a continué à mettre la pression contre des Auvergnats dépassés et Amine Harit a fait le break peu avant la pause. Mais voilà, la coupe d'Europe s'est fait sentir et Marseille a peu à peu levé le pied lors du second acte. Clermont a repris espoir et la mainmise sur le jeu. Jim Allevinah a réduit l'écart sur corner et même si les Phocéens ont eu quelques frayeurs, ils auront fait le dos rond pour sécuriser les trois points.

⏱️ 90’+6 | #OMCF63 2️⃣-1️⃣

+3️⃣ points ✅

L'OM s'impose et grimpe d'une place au classement (6e) pic.twitter.com/1QMdauJtoG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 17, 2023

Au classement, cet OM aux deux visages est 6e, à seulement 4 points de la troisième place occupée par Monaco. Lors de la prochaine journée, les hommes de Gattuso iront à Montpellier. Clermont, 20e, recevra Rennes.