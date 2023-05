L1 : L'OM ne lâche pas Lens, Payet à la fête

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

35e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - SCO Angers : 3-1.

Buts : Alexis Sanchez (34e), Payet (48e) et Veretout (76e) pour l’OM ; Sima (29e) pour Angers.

Malgré une petite frayeur, l’Olympique de Marseille s’est tranquillement imposé face à Angers (3-1) pour conforter sa place sur le podium de la Ligue 1, juste derrière Lens.

Dans l’obligation de l’emporter pour rester au contact de Lens dans la course à la deuxième place, l’OM débutait bien sa rencontre face à la lanterne rouge. Payet était effectivement tout proche d’ouvrir la marque à deux reprises, mais le capitaine marseillais trouvait le poteau (5e) avant de buter sur un grand Bernardoni (6e). Une double opportunité que les Marseillais allaient regretter, vu que Sima climatisait le Vélodrome sur un contre éclair d’Angers (0-1 à la 29e). Un avantage de courte durée puisqu’Alexis Sanchez égalisait du droit au premier poteau sur un service de Clauss depuis le côté gauche (1-1 à la 34e).

⏱ 45’ | #OMSCO 1️⃣-1️⃣



C'est la pause à l'@orangevelodrome ⏯️

Tout reste à faire, rendez-vous dans 1️⃣5️⃣ minutes 👊 pic.twitter.com/uquVhrP0VJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2023

Un but qui remettait l’OM dans le droit chemin sachant que dès le retour des vestiaires, Marseille passait devant grâce à Payet. Après un centre en retrait d’Alexis Sanchez, le numéro 10 olympien reprenait le ballon du droit au deuxième poteau pour fusiller Bernardoni (2-1 à la 48e). Dans le dernier quart d’heure de jeu, l’OM faisait le break par l’intermédiaire de Veretout, qui transformait un penalty obtenu pour une main de Sima dans la surface angevine (3-1 à la 76e). En fin de match, Vitinha ratait la balle du 4-1 (84e) comme Under (87e) et Veretout (89e), sans conséquence sur le score final (3-1).



Grâce à ce succès, le quatrième en cinq journées, l’OM revient à deux points de Lens dans la course à la deuxième place, tout en validant plus ou moins son podium avec désormais huit points d’avance sur Monaco. Pour finir la saison beauté, Marseille cherchera à faire un bon résultat à Lille le week-end prochain avant d’affronter Brest et Ajaccio lors des dernières journées de L1.