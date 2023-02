L1 : L'OM met la pression sur le PSG et Lens

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 21e journée

Stade de la Beaujoire

Nantes-OM 0-2

Buts : Joao Victor (57e csc), Ounahi (90e+3)

Solide et efficace, l'OM a assuré un succès important 2-0 face à Nantes. Les Marseillais font une bonne opération avant les matchs du PSG et de Lens ce soir.

19h, un horaire peu agréable pour les supporters mais idéal pour permettre à l'OM de mettre la pression sur ses concurrents directs qui jouent à 21h. Néanmoins, en première période, les Marseillais étaient loin de profiter de cet avantage. Ils avaient du mal à inquiéter la défense nantaise, sauf sur les frappes de Malinovskyi. L'Ukrainien frôlait le cadre (28e) avant de trouver Joao Victor sur sa route (32e). Bien organisés, les Canaris opéraient en contre mais manquaient de précision pour conclure leurs beaux mouvements. Ganago était notamment trouvé dans la surface mais Gigot contrait sa frappe du talon (35e).

⏱ 90’ | #FCNOM 0️⃣-2️⃣



OH MAIS QUEL FESTIVAL, MAIS QUI EST-IL, MAIS QUEL GESTE, QUEL BUT !!!!🤩🔥



AZZEDINE OUNAHI POUR LE BREAK 🇲🇦 pic.twitter.com/0E8WmFCxVe — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023

Après le repos, le rythme s'accélérait et c'était surtout en faveur de l'OM. Malgré une tête dangereuse de Ganago (47e), les meilleures situations étaient phocéennes. Les hommes d'Igor Tudor arrivaient à perforer la défense adverse dans l'axe. Veretout venait notamment s'infiltrer et prendre de vitesse la charnière centrale adverse mais sa frappe était ratée et filait à côté (54e). La deuxième possibilité était finalement la bonne. Tavares offrait un caviar à Under, Joao Victor taclait pour empêcher le turc de frapper et venait tromper son propre gardien, pour son premier match à Nantes. Derrière, Nantes poussait pour revenir mais offrait trop d'espaces en contre. Finalement, les Phocéens en profitaient en fin de match via Ounahi qui s'offrait son premier but à l'OM pour assurer le succès 2-0 des siens. L'OM remonte provisoirement à la 2e place, 2 points derrière le PSG.