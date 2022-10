L1 : L'OM craque encore et subit une remontada alsacienne !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 13e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-OM 2-2

Buts : Mothiba (76e), Gameiro (90e+4) pour Strasbourg ; Dieng (8e), Kaboré (35e) pour l'OM

Souverain pendant 75 minutes avec une avance de deux buts, l'OM a craqué et concédé le match nul 2-2 en fin de rencontre face à une équipe de Strasbourg déchaînée.

Après trois défaites de rang en Ligue 1, l'OM devait absolument revenir de Strasbourg avec des points pour suivre le rythme du PSG mais surtout de Lens. Les Marseillais ne rataient pas leur entame de match profitant d'une défense alsacienne très fébrile. Payet venait se balader dans la surface, slalomant entre les défenseurs mais la frappe de son coéquipier Dieng était sauvée devant le but (6e). L'ouverture du score ne tardait pas. Pau Lopez dégageait et trouvait directement Dieng qui lobait Sels d'une belle reprise acrobatique pour son premier but de la saison. Marseille continuait à étouffer Strasbourg et Under venait frapper le poteau (26e). Le second but de l'OM s'annonçait très vite après. Sur une belle reconversion, les Marseillais perforaient encore la défense alsacienne. Clauss était trouvé et servait Kaboré pour le premier but du Burkinabé à Marseille.

⏱ 8’⎪#RCSAOM 0️⃣-1️⃣⁰



𝗕𝗔𝗠𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 ! 🔥🤩



L’ouverture du score de 𝗕𝗮𝗺𝗯𝗮 𝗗𝗶𝗲𝗻𝗴 🇸🇳 sur un long dégagement de @paulopez_13 ! 💪 pic.twitter.com/Z2Fz0Ll34x — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2022

L'OM semblait avoir fait le plus dur. Toutefois, si Strasbourg était souvent imprécis, le danger pouvait survenir à tout instant. C'était le cas avant le repos avec Veretout qui frappait la barre de son propre gardien d'un tacle (38e). Les changements offensifs redonnaient du souffle aux Alsaciens mais il leur manquait souvent de la consistance dans le jeu. Pourtant, ils réussissaient enfin à enflammer la Meinau. Bellegarde trouvait Mothiba dans l'axe, le Sud-africain enchaînait contrôle de la poitrine et reprise de volée pour tromper Pau Lopez. Strasbourg donnait tout pour égaliser mais Gameiro butait à deux reprises sur un Pau Lopez de gala (89e). Finalement, l'ancien parisien trouvait la faille dans les arrêts de jeu pour offrir un point important à son équipe (16e). L'OM perd deux points et enchaîne un quatrième match sans succès en L1. Cinquième avec 24 points, l'OM est à 6 points de Lens et déjà 11 du PSG.