L1 : L'OL plus fort que Paris, Garétier craque et ridiculise le PSG

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

Vainqueur du PSG dimanche soir, l’OL a confirmé que les grosses affiches lui réussissaient très bien. Au contraire, le champion de France en titre a inquiété, à quelques jours seulement d’un choc décisif pour la suite de la saison face à Manchester United en Ligue des Champions. Ce match a été très riche en enseignements pour les deux équipes. Et il a même poussé Geoffroy Garétier à un drôle de constat puisque le journaliste de Canal Plus a été jusqu’à dire que l’OL était plus fort que le PSG, tout du moins dans les gros matchs. Une qualité qui fait cruellement défaut à Paris depuis plusieurs années sur la scène européenne.

« Il me semble que face aux équipes dites moyennes ou plus faibles, le PSG a plus de joueurs forts, et la capacité de faire la différence de manière individuelle. Mais ce qui est flagrant dimanche, et encore contre Manchester City, j’ai l’impression que dans les grands matchs, Lyon est une plus grande équipe que Paris. J’ai plus vibré dans les grands matchs européens ou nationaux de Lyon par l’expression collective offensive, que le PSG qui a fait de très bons matchs, mais parfois comme contre Liverpool, c’était de la solidarité défensive par exemple. J’attends encore des grands matchs complets du PSG » a confié le journaliste de la chaîne cryptée. Et si, pour aller loin cette saison en Ligue des Champions, le PSG finissait par s'inspirer de l'Olympique Lyonnais ?