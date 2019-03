L1 : L’OL et le LOSC parmi les maîtres européens de la plus-value

Dans : Ligue 1, OL, LOSC.

Dans sa lettre publiée cette semaine, l’Observatoire du football (CIES) s’est penché sur la valeur des effectifs des principaux championnats européens.

Au-delà de l’estimation pour chaque équipe, les analyses se focalisent également sur le montant dépensé en indemnités de transfert pour constituer ces effectifs. L’occasion de vérifier les plus-values réalisées par certaines formations. Et dans ce domaine, deux pensionnaires de Ligue 1 font partie des quatre clubs ayant multiplié la valeur de leur vestiaire par trois !

Sans surprise, on parle tout d’abord de l’Olympique Lyonnais qui a misé 153 M€, et dont l’effectif est estimé à 510 M€. Il faut également souligner le bon travail du LOSC. En difficulté financière l’année dernière, Lille a dépensé 68 M€ pour un groupe qui vaut désormais 217 M€. On peut dire que le clan Gérard Lopez réussit son pari à la tête de l’actuel deuxième de Ligue 1.

Monaco s’est raté

A noter que la Real Sociedad et le Betis Séville obtiennent des chiffres similaires en plus-value. De son côté, le Paris Saint-Germain, avec son effectif construit pour 810 M€, atteint la barre des 888 M€, soit une valeur multipliée par 1,10. Tandis que l’AS Monaco, spécialiste dans cet exercice, a perdu de l’argent à cause de son groupe valorisé à 249 M€, contre les 274 M€ investis.