L1 : L'OL chute contre Metz, le PSG et le LOSC s'échappent

Dans : Ligue 1.

20e journée de L1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - FC Metz : 0 à 1.

But : Leya Iseka (90e) pour Metz.

Au lendemain de la prise de pouvoir du PSG, l’Olympique Lyonnais est tombé de très haut face au FC Metz (0-1).

Invaincu depuis septembre dernier, le club rhodanien avait à coeur de poursuivre sa bonne série en championnat. Mais après une première période équilibrée, marquée par une occasion de Toko Ekambi côté lyonnais (39e) et un poteau messin de Boulaya (42e), l’OL rentrait bredouille au vestiaire (0-0 à la 45e). Après la pause, Lyon montait peu à peu en régime. Suite à un poteau de Cornet (70e), Toko Ekambi croyait ouvrir le score, mais la VAR de Stéphanie Frappart refusait le but pour un hors-jeu d’Aouar au départ de l’action (74e). En fin de match, Oukidja faisait des miracles face à Depay et Aouar (85e), avant que Metz ne punisse l'OL par l'intermédiaire de Leya Iseka, qui dribblait Lopes avant de marquer dans le but vide (0-1 à la 90e).

Avec cette deuxième défaite de la saison, la première en 16 journées, l’OL tombe à la troisième place de la L1. Reléguée à deux points du PSG et du LOSC, les deux nouveaux leaders, l’équipe de Rudi Garcia cherchera donc à relancer la machine dans le derby face à l’ASSE dimanche prochain. Les Gones n'auront pas le choix s'ils veulent continuer à croire au titre de champion de France...