L1 ‍: L'OL bloqué mais plus dernier, à Fabio Grosso de jouer

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

5e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Le Havre AC : 0-0.

En quête d’un rebond après un début de saison complètement raté, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à trouver la faille dans la solide équipe du Havre (0-0).

Sous les yeux de Fabio Grosso, leur futur entraîneur, les Gones avaient à coeur de se racheter après une série de très mauvais résultats. Sauf que malgré de la bonne volonté, une légère domination et un tir de Cherki stoppé par Desmas (25e), Lyon rentrait bredouille aux vestiaires.

45+1' La mi-temps est sifflée par l'arbitre



Encore 45 minutes pour faire la différence 💥#OLHAC 0-0 pic.twitter.com/gp9WELRW3n — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2023

Après la pause, l’OL tentait de montrer de belles choses. Nuamah était tout proche du but, mais la recrue ghanéenne ratait son face-à-face avec Desmas (54e). Dans la foulée, Le Havre répondait avec une tête de Kuzyaev, qui passait juste à côté de la lucarne de Lopes (57e). Par la suite, les deux équipes poussaient tour à tour pour tenter de débloquer le tableau d’affichage : Grandsir loupait l’immanquable (68e), Desmas bloquait Baldé (72e), Cherki butait sur la défense havraise (83e, 87e, 89e), Moreira trouvait aussi Desmas (88e)... Au final, personne n’arrivait à trouver la faille et la rencontre se terminait donc sur un score nul et vierge (0-0).

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !!! 🔥



Le HAC, grâce à ses belles valeurs de solidarité et un cœur gros comme ça, rapporte un très bon point de Lyon ! 💙#OLHAC pic.twitter.com/AYMe1mc8TH — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 17, 2023

Grâce à ce nouveau point, l’OL quitte le fauteuil de lanterne rouge et occupe désormais la place de barragiste. À trois points des premiers non-relégables, Lyon n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire cette saison et Fabio Grosso aura donc du travail sur la planche pour ramener l’OL dans le haut du classement. De son côté, le promu havrais confirme son bon début de saison en s’installant dans le peloton de la L1 avec six points au compteur.