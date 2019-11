L1 : L'ASSE remet Monaco à sa place

Dans : Ligue 1.

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - AS Monaco : 1-0.

But : Bouanga (59e) pour l'ASSE.

Expulsion : Aguilar (90e+2) pour l'ASM.

Dans le grand match du dimanche soir, l’AS Saint-Etienne a fait la très bonne opération en battant l’AS Monaco (1-0).

Au coude-à-coude après un début de saison mitigé, Stéphanois et Monégasques avaient tous envie de marquer un grand coup en cette 12e journée de Ligue 1. Mais au terme d’une première période insipide, tout le monde rentrait aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e). Après la pause, Sainté repartait sur de bonnes bases, et Bouanga ouvrait le score d’une reprise à bout portant après une parade de Lecomte sur un tir d’Hamouma (1-0 à la 59e). Les Verts se faisaient ensuite peur, mais la VAR annulait le carton rouge donné à Fofana pour un hors-jeu d’Augustin au départ de l’action (72e). Un tournant décisif puisque l’ASSE finissait par s’imposer sur la plus petite des marges (1-0), à 11 contre 10 après l'expulsion d'Aguilar pour une faute en tant que dernier défenseur sur Bouanga (90e+2).

Grâce à ce succès, le club du Forez grimpe de sept places jusqu’au huitième rang, à une petite longueur du podium de la Ligue 1. Si l’équipe de Claude Puel est invaincue depuis septembre, la formation de Leonardo Jardim, elle, rechute après trois succès de suite. L’ASM descend donc à la quinzième place à quatre unités des places européennes, mais seulement trois points au-dessus de la zone rouge.