Lens recolle au peloton de tête

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

21e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

Le Racing Club de Lens bat le Racing Club de Strasbourg Alsace 3-1

Buts pour Lens : Wahi (16e), Pereira Da Costa (30e), Sotoca (58e)

But pour Strasbourg : Delaine (43e)

Dans un match animé, Lens a dominé Strasbourg (3-1) ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. Un succès construit dès les premières minutes, avec une bonne entame lensoise récompensée par le but de Wahi (1-0, 16e) sur chef d’œuvre collectif ! Passeur décisif, Pereira Da Costa (2-0, 30e) devenait ensuite buteur grâce à un contrôle raté de Wahi. Qu’importe, Lens méritait ce double avantage.

La grossière erreur de Sylla

Mais un léger relâchement permettait à Strasbourg de revenir dans la partie. Les Alsaciens, qui n’avaient pas démérité jusque là, réduisaient le score grâce au natif de Lens Delaine (2-1, 43e) avant la pause. Les Sang et Or devaient alors se méfier, d’autant que Strasbourg se procurait la première occasion du deuxième acte, avec la frappe de Mwanga sortie par Samba. Mais sur une grossière erreur du défenseur central Sylla, le couteau suisse artésien Sotoca (3-1, 58e) ajustait le gardien Bellaarouch.

Les hommes de Patrick Vieira ne lâchaient rien et donnaient quelques frayeurs à la défense lensoise, à l’image du poteau extérieur touché par Senaya. Mais Lens parvenait à conserver son avance et sa troisième victoire consécutive en Ligue 1. Provisoirement sixième au classement, le RCL revient à égalité de points avec l’AS Monaco, cinquième, et à une longueur du podium.