L1 : L’ASSE prend l’eau, Reims s’éclate à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, Brest, Saint-Etienne, Nîmes et Montpellier ont véritablement pris l’eau lors du multiplex de 15 heures en Ligue 1.

Très attendu après les défaites contre Rennes, Lens et Nice, Saint-Etienne devra attendre pour rebondir. Et pour cause, les hommes de Claude Puel ont enchaîné une quatrième défaite consécutive à Metz (2-0). Score identique entre les Girondins de Bordeaux et Nîmes (2-0), dans un match qui a pris énormément de temps à se décanter mais que Ben Arfa est parvenu à débloquer grâce à un penalty provoqué dans le dernier quart d’heure.

Au rayon des surprises, on note la très grosse défaite de Montpellier, balayé par Reims (0-4) et rapidement à neuf contre onze après les expulsions d’Hilton et de Le Tallec. Le score fut également lourd pour Brest, qui s’incline lourdement à domicile contre le RC Strasbourg (0-3). Au classement, Bordeaux et Metz réalisent de belles opérations en remontant aux 8e et 9e place. Dans le bas du classement, Reims et Strasbourg respirent (un peu) mieux…