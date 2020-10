L1 : L'ASSE prend encore l'eau, Nice se place

Dans : Ligue 1.

A Geoffroy-Guichard, Nice bat Saint-Etienne 3-1

But pour Saint-Etienne : Aouchiche (57e)

Buts pour Nice : Lees Melou (8e), Gouiri (30e), Maolida (91e)

La chute se poursuit pour l’AS Saint-Etienne, battu à domicile par l’OGC Nice ce dimanche après-midi (1-3).

Les Aiglons se sont baladés en première période, même si les buts ont été inscrits d’une reprise écrasée de Lees-Melou (8e) et d’une énorme bourde défensive de Sow pour permettre à Gouiri de marquer dans le but vide (30e). Mais Nice offrait aussi la réduction du score, après une mauvaise relance de Benitez qui profitait à Aouchiche (57e). Résultat, les Verts poussaient sans parvenir à égaliser et enrayer cette spirale négative, laissant Nice se place aux abords du podium avec cette victoire finale sur le score de 3-1 après le but dans les arrêts de jeu de Maolida (91e).