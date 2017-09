L1 : Inarrêtables, Nantes et Caen s'invitent à la table des grands

Dans : Ligue 1, FC Nantes, SMC.

Lors du huitième multiplex de la saison en Ligue 1, le FC Nantes a grimpé sur le podium en gagnant contre Metz (1-0), et le SM Caen est entré dans le Top 5.

La très bonne opération de la soirée est à mettre à l'actif de Nantes. Sous les ordres de Ranieri, les Canaris poursuivent leur belle série en gagnant contre Metz (1-0), à 11 contre 10 après l'expulsion d'Assou Ekotto. Grâce à un but rapide de Sala, le FCN enchaîne donc une quatrième victoire de suite et grimpe sur le podium de la Ligue 1 avec 16 points. Tout le contraire des Grenats, qui restent à la dernière place à cause de sept défaites en huit journées après avoir loupé un penalty à la 94e.

Derrière, Caen suit aussi le rythme. À Rennes, le Stade Malherbe s'impose grâce à une réalisation contre son camp de Bensebaini (0-1). En enchaînant une quatrième victoire en cinq matchs, le club normand remonte dans le Top 5 avec 15 unités.

Dans les autres parties du soir, Strasbourg arrache un nul à 11 contre 10 à Dijon avec un but de Terrier à la 92e minute de jeu (1-1). Avec ce résultat, le Racing garde un seul petit point de retard sur le DFCO dans la zone rouge. Guingamp et Toulouse se quittent aussi sur un nul (1-1), qui enfonce les deux équipes dans le ventre mou.

À noter que le dernier match de la soirée entre Amiens et Lille a définitivement été arrêté après l'effondrement d'une barrière du Stade de la Licorne suite à l'ouverture du score de Ballo-Touré (15e).