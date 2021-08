L1 : Galtier et Nice humilient Lille

Dans : Ligue 1.

2e journée de Ligue 1

Stade Pierre-Mauroy

Nice bat Lille :

Buts : Dolberg (1e, 64e), Boudaoui (5e), Gouiri (45+3 sp) pour l'OGC Nice

De retour à Lille, Galtier a été sans pitié pour son ancienne équipe puisque le Gym a infligé un terrible 0-4 à un LOSC déjà au bord de la crise.

Un point pris en deux matchs, sept buts encaissés, et surtout l’impression que tout ce qui fonctionnait la saison passée ne marche plus, le champion de France en titre fait pâle figure en ce début de saison. Et contre une formation niçoise que Christophe Galtier a probablement motivée comme jamais, l’équipe de Gourvennec a vite volé en éclats puisqu’après 5 minutes Nice menait déjà 0-2 en terre nordiste. A la pause, les Azuréens avaient trois buts d’avance et si la semaine passée, le LOSC avait réussi à arracher le point du 3-3 à Metz, le Gym ne craquait pas, bien au contraire même puisque Dolberg, auteur d’un doublé, corsait l’addition en seconde période (4-0, 64e). Lille tombait donc pour sa première sortie de la saison devant ses supporters, Gourvennec a tout intérêt à vite trouver des solutions, tandis que Galtier se sera rappelé au bon souvenir de Létang, avec ou sans ORL.