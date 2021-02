L1 : Fan de la Premier League, Tuchel crache dans la soupe

Dans : Ligue 1.

Sur le banc de Chelsea depuis quelques semaines, Thomas Tuchel a profité d'une interview pour adresser un petit tacle à la mentalité des clubs de Ligue 1.

Malgré son licenciement du Paris Saint-Germain le jour de Nöel, Thomas Tuchel a vite rebondi. Depuis qu'il est sur le banc de Chelsea, le technicien n'a pas connu la défaite (trois victoires et un match nul). S'il cherche encore son équipe type, le coach a permis au club londonien de se replacer dans la course au podium en ramenant son équipe à la 5e place, à quatre longueurs de Leicester (3e). Sous le charme de Ngolo Kanté dont il a fait l'éloge dernièrement, le désormais ex-coach du PSG a également affirmé son plaisir de découvrir la Premier League.

« Les équipes sont très disciplinées en défense, dans leur structure, dans leurs convictions et dans leur approche. Donc elles ont beaucoup confiance dans leur façon de jouer contre les grosses équipes. Tout le monde essaie de se battre contre les grosses équipes pour gagner. Personne ne se contente d'un bon match nul et peut-être d'une défaite serrée et en étant content » a déclaré l'Allemand. Une critique à peine dissimulée visant les clubs de Ligue 1 qui avaient l'habitude de « mettre le bus » face au PSG. Après avoir remis les Blues sur les bons rails en championnat, Thomas Tuchel s'apprête à relever un défi encore plus compliqué en Ligue des Champions. En effet, Chelsea sera opposé en huitièmes de finale à l'Atletico Madrid de Diego Simeone, impressionnant cette saison.