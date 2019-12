L1 : Encore et toujours Osimhen, le LOSC monte sur le podium

Dans : Ligue 1.

Stade Pierre Mauroy.

Lille OSC - Stade Brestois : 1 à 0.

But : Osimhen (16e) pour le LOSC.

En ouverture de la 17e journée de Ligue 1, le Lille OSC a dominé le Stade Brestois sur le plus petit des écarts (1-0).

Suite à son joli succès à Lyon mardi, le club nordiste disposait d’une occasion en or pour monter sur le podium de la Ligue 1. Et la troupe de Christophe Galtier ne s'est pas fait prier. Puisque grâce à un but de l’inévitable Osimhen (1-0 à la 16e), sur une passe d’Ikoné, les Dogues l’ont emporté (1-0), malgré le penalty raté de Bamba (94e).

Avec cette troisième victoire de suite en L1, Lille remonte à la troisième place du championnat avec ses 28 points. À trois unités de l’OM et deux longueurs devant Bordeaux, deux clubs qui s'affronteront dimanche. Brest, de son côté, enchaîne une quatrième défaite en six matchs et s’enfonce dans le ventre mou de la L1.