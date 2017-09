L1 : En voie de guérison, l'OM tape Toulouse

Dans : Ligue 1, OM, TFC.

Dans le choc du dimanche soir, l'OM est tranquillement venu à bout de Toulouse grâce à des buts de Thauvin et d'Ocampos (2-0). Avec ce succès, Marseille remonte dans le Top 5 de la Ligue 1.

Suite à sa probante victoire à Amiens, le club phocéen voulait absolument confirmer son renouveau dans son Orange Vélodrome. Et face à un Toulouse apathique, incapable de cadrer le moindre tir en première mi-temps, l'Olympique de Marseille réalisait une très belle prestation. Après des occasions d'Ocampos (23e), de Njie (28e) et de Rolando (29e), Marseille trouvait la faille. Au bout d'une action confuse et une remise brouillonne d'Ocampos au milieu d'une défense toulousaine en panique, Thauvin ouvrait la marque de près (1-0 à la 33e).

Au retour des vestiaires, l'OM ne tardait pas trop à faire le break puisque Ocampos marquait presque involontairement du genou sur un corner de Payet (2-0 à la 62e). Ce qui suffisait au bonheur des Marseillais. Avec cette victoire (2-0), la deuxième de suite en championnat, l'OM grimpe jusqu'à la cinquième place de la L1 avec 13 points, soit à deux unités du podium et de Bordeaux, alors que le TFC reste englué dans la deuxième partie de tableau.