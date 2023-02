L1 : En feu, Cherki relance l'OL dans la course à l'Europe !

Dans : Ligue 1.

23e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - RC Lens : 2-1.

Buts : Lacazette (23e) et Cherki (64e) pour l’OL ; Machado (39e) pour Lens.

Porté par un grand Rayan Cherki, l’Olympique Lyonnais a dominé le Racing Club de Lens (2-1) pour se remettre pleinement dans la course aux places européennes.



En l'absence de Laurent Blanc, malade et remplacé par Franck Passi sur le banc, les Gones voulaient confirmer leur net regain de forme après leur qualification en Coupe de France cette semaine. Ce qui était chose faite avant la demi-heure de jeu, puisque Lacazette ouvrait la marque d’une frappe croisée à ras-de-terre après un joli travail de Cherki (1-0 à la 23e). Un avantage de courte durée, Machado trouvant la lucarne de Lopes d’un tir surpuissant du droit à l’entrée de la surface suite à une jolie déviation de Sotoca (1-1 à la 39e).

D'abord accroché par des Lyonnais réalistes, le Racing est parvenu à faire fructifier sa domination balle au pied en égalisant grâce à une superbe réalisation de Deiver Machado. Encore 45 minutes pour faire la différence 👊@OL 1⃣-1⃣ @RCLens

⚽️ Machado (39')



⚽️ Machado (39')#OLRCL pic.twitter.com/MFfQLOYACX — Racing Club de Lens (@RCLens) February 12, 2023

Sans Lacazette, sorti blessé à la mi-temps, l’OL poussait ensuite pour repasser devant avec Barcola (47e) ou Tagliafico (60e), mais c’est finalement Cherki qui endossait le costume de sauveur ! Sur un décalage côté droit de Caqueret, le numéro 18 lyonnais trompait effectivement Samba avec l’aide du poteau d’une frappe croisée puissante (2-1 à la 64e). Un but qui suffisait au bonheur de tous les Lyonnais, qui retrouvent des couleurs après une première partie de saison compliquée.



VICTOIRE !

Nos joueurs s'imposent face à Lens au Groupama Stadium !

2-1



2-1 #OLRCL pic.twitter.com/gnDAbbG7AJ — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2023

Invaincu depuis la mi-janvier, l’OL confirme sa bonne dynamique actuelle. Grâce à cette victoire contre un candidat au podium, Lyon remonte à la neuvième place du championnat et revient à six points du Top 5. Autant dire que les Gones s'inscrivent pleinement dans la course à l’Europe. Une ambition toujours partagée par Lens, même si les Nordistes de Franck Haise sont maintenant quatrièmes à trois points de l’OM suite à deux défaites en trois journées.