L1 : Duel entre l'OL, l'ASSE et le RCSA pour le titre de joueur du mois

Dans : Ligue 1.

Ce lundi, les trois nominés pour le titre de joueur du mois de novembre ont été dévoilés. L’Olympique Lyonnais, Saint-Etienne et Strasbourg sont représentés.

A la surprise générale, pas de Marseillais ni de Parisiens dans ce duel à trois pour le titre de joueur du mois de novembre. En effet, l’UNFP a dévoilé ce lundi les trois nominés et ce sont Jeff Reine-Adelaïde (OL), Denis Bouanga (ASSE) et Ludovic Ajorque (Strasbourg) qui ont été sollicités. Les fans de Ligue 1 ont une semaine pour voter et faire gagner leur joueur préféré…