L1 ‍: DAZN a eu chaud, la LFP prend une mesure radicale

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La LFP a annoncé une mesure d'urgence pour éviter de voir DAZN se trouer comme cela a failli être le cas le week-end dernier.

A quelques secondes près, les suiveurs du football français auraient pu manquer un but de Ligue 1, chose extrêmement rare dans l’histoire de notre championnat. Le match entre Montpellier et Lille ayant toutes les peines du monde à se terminer, la rencontre entre Lyon et Nice a débuté alors que DAZN 1 diffusait encore l’affiche à la Mosson. Résultat, la chaine n’a récupéré le match de Lyon qu’au bout de 3 minutes de jeu, et Alexandre Lacazette a ouvert le score pour l’OL quelques secondes plus tard. Un gros fiasco évité de peu, tant il aurait fait mauvais genre de débuter la retransmission avec déjà un but de marqué.

Résultat, en concertation avec la LFP, DAZN a été autorisé à aménager sa grille de programme et décaler la rencontre du dimanche à 17h15 à partir du mois de janvier prochain. Ce sera à partir de la 17e journée, celle du 10 au 12 janvier 2025. « Cet aménagement des journées de Ligue 1 McDonald’s répond aux besoins d’avoir un intervalle plus grand entre la fin du match commençant à 15h00 et le début des rencontres de 17h15, et de proposer ainsi aux téléspectateurs une meilleure éditorialisation des matchs de la fin d’après-midi », a confirmé la Ligue.