OL-Nice sur DAZN, le fiasco évité à 20 secondes près

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le premier but de la rencontre entre l'OL et Nice a failli être manqué par DAZN, qui diffusait un Montpellier-Lille à rallonge.

Programmer un match à 15h et un autre à 17h sur la même chaine, c’est prendre un gros risque désormais avec la possibilité de voir les arrêts de jeu à rallonge. La rencontre entre Montpellier et Lille ayant été particulièrement chaude, le match entre l’OL et Nice a débuté sans diffuseur. Pendant trois minutes, DAZN a ainsi diffusé la fin de match entre le MHSC et le LOSC. Résultat, la prise d’antenne n’a pu avoir lieu qu’à 17h03, alors que la rencontre de Lyon avait débuté depuis trois minutes. Le pire a ainsi été évité puisque Lacazette n’a marqué que 20 secondes après le passage au match de l’OL. Cela aurait été un fiasco quasiment inédit dans l’histoire du championnat de France depuis le début de sa diffusion de voir un match être manqué car l’antenne n’a pas été prise à temps.

Les supporters à bout de nerfs

4' 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 🫡



D'entrée de jeu, Alexandre Lacazette est à la réception d'un centre de Clinton Mata et ouvre le score du bout du pied !!! 💥



On commence fort 💪



1-0 #OLOGCN pic.twitter.com/PELHF5YMWX — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2024

Un jeu dangereux auquel joue DAZN en décidant de ne pas ouvrir un autre canal, ce qui permettrait aussi aux supporters d’avoir l’avant-match et d’autres infos autour de leurs clubs préférés. « Haha, DAZN qui lance le match et but », « DAZN a beaucoup de chat.. », « On a failli le louper », « à 30 secondes près on le loupait », « on continue mais DAZN purée », ont lancé les suiveurs de l’OL pour qui cela commence à devenir trop juste avec ce type d’enchainement des diffusions.