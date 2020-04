L1 : Canal+ prêt à reprendre la Ligue 1 à huis-clos ?

Dans : Ligue 1.

Dans l'attente d'un éventuel calendrier de reprise de la L1, Canal+ aurait validé l'idée d'un championnat se finissant à huis clos. Avides d'euros, les clubs applaudissent.

A force de répéter un peu partout que « la santé était plus importante que le football », Bernard Caïazzo avait presque convaincu tout le monde que les clubs de Ligue 1 agiraient avec discrétion et prudence. Mais forcément, privée de la manne des droits TV, la L1 commence à trouver le temps long, au point d’apparaître excessivement pressée de reprendre les matches à tout prix. Et pour le président du syndicat Première Ligue et de l’ASSE, ce prix pourrait être de se priver de supporters jusqu’à la fin de saison. En effet, se confiant sur Europe 1, Bernard Caïazzo a indiqué que la possibilité de finir la saison à huis clos avait déjà été soumise à Canal+ afin de savoir si le diffuseur soutenait cette hypothèse.

Et le dirigeant d’expliquer que cette suggestion avait été validée. « Canal+ avait déjà écrit que les conditions du huis clos lui convenaient, il faut laisser les gens qui discutent avec Canal+ mener les négociations, il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. Nous sommes tous dans le même bateau, là ce n’est pas les joueurs de Marseille contre ceux de Lyon ou Paris, on doit être une équipe de France par rapport à cette situation », explique Bernard Caïazzo, qui sait qu’en échange de ces matchs Canal+ et évidemment BeInSports devront lâcher les chèques tant attendues. Tant pis si les supporters seront devant un écran de télé plutôt que dans les stades, la survie des 20 clubs de Ligue 1 est peut-être à ce prix.