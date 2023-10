L1 ‍: Brest éjecte Nice du podium

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ligue 1, 7e journée

Nice - Brest : 0-0

Le Havre - Lille : 0-2

Toulouse - Metz : 3-0

Ce dimanche en Ligue 1, le duel entre les deux premiers de Ligue 1, Nice (2e) et Brest (1er) a fait pschitt. Mauvaise opération pour les Aiglons, éjectés du podium.

La rencontre entre Nice et le Stade Brestois était attendue ce dimanche. Il faut dire que les deux formations surprennent en ce début de saison. Après 6 journées disputées, elles étaient au sommet du championnat. Les Bretons, leaders, n'ont d'ailleurs pas manqué de faire preuve de solidité défensive ce dimanche à Nice. Brest a en effet fait le dos rond pour repartir avec un point précieux. Concernant les Azuréens, qui se sont créés les plus belles occasions avec une barre notamment trouvée par Jérémie Boca en première période, ils sont stoppés dans leur belle série et pointent désormais à la 4e place de Ligue 1. Monaco est le nouveau leader, devant Brest et le Stade de Reims.

Dans les autres rencontres, Toulouse a pris le meilleur sur le FC Metz (3-0), tout comme le LOSC, vainqueur du Havre (2-0) en Normandie. Les Dogues repartent de l'avant après une défaite gênante face à Reims dans la semaine.