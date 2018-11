L1 : Bordeaux, OM, ASSE, c'est le podium des Ultras interpellés !

Dans : Ligue 1, Bordeaux, OM, ASSE.

La Division nationale de lutte contre le hooliganisme a communiqué cette semaine son bilan de la saison 2017-2018 en Ligue 1. L'occasion pour Antoine Mordacq, chef de la DNLH, d'évoquer les événements de la saison, mais également de regretter qu'en cette première moitié de championnat 2018-2019 les incidents se soient multipliés sur la totalité du territoire. Pour en revenir à l'exercice précédent, 897 supporters ont été interpellés contre 752 en 2016-2017, une augmentation que le responsable de la lutte contre le hooliganisme explique par le bon parcours européen de plusieurs clubs français, suivez mon regard.

Et ce samedi, Le Parisien fait le classement des clubs les plus concernés par ces supporters indélicats. « Bordeaux a terminé bonnet d’âne sur la saison écoulée avec 103 interpellations, loin devant l’OM (67) et Saint-Etienne (66) qui complètent le podium. Avec le PSG (62) et Lille (48), cinq clubs ont trusté près de 70 % des interpellations en L 1. A Bordeaux, les Ultramarines se sont particulièrement « distingués » par le non respect de mesures administratives. Quarante supporteurs bordelais, interdits de déplacement par arrêté préfectoral, avaient ainsi été interpellés en février dernier à Strasbourg après avoir fait leur apparition dans les tribunes de La Meinau », précise le quotidien national concernant ce sujet toujours très sensible.