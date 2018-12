L1 : Bordeaux-Amiens reporté à dimanche, RIP le multiplex

Dans : Ligue 1, Bordeaux, ASC.

Alors que des menaces de report pèsent déjà sur la rencontre Angers-OM, prévu samedi soir à 21h, dans le cadre du célèbre multiplex de la 19e journée de Ligue 1, un autre match semble également être promis à un décalage. Et si l'on en croit Le Courrier Picard, c'est même déjà officiel. Le quotidien amiénois affirme que sur la demande du préfet de Gironde, qui explique ne pas avoir suffisamment de policiers à sa disposition pour assurer la sécurité de la rencontre entre Bordeaux et Amiens, le match entre les deux équipes a d'ores été déjà été décalé au dimanche 23 décembre à 17h. Le toujours très apprécié multiplex a du plomb dans l'aile et il se pourrait bien que cela ne soit pas fini.