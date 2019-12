L1 : beIN SPORTS et Canal fricotent, la LFP s'en mêle

Dans : Ligue 1.

Ce lundi en début de soirée, Canal Plus a annoncé une grande nouvelle à ses abonnés en indiquant qu’un accord avait été trouvé avec beIN afin de diffuser à partir de la saison prochaine les matchs de L1 dont la chaîne qatarie avait acheté les droits l’an dernier pour la période 2020-2024.

Pour rappel, Mediapro avait raflé la quasi-totalité des droits mais beIN SPORTS s’était tout de même offert le lot 3 lors de l’appel d’offres, c’est-à-dire la diffusion de deux matchs de L1 par journée (le samedi à 21 heures et le dimanche à 17 heures) avec 28 matchs de choix n°1, 10 matchs de choix n°3 et 38 matchs de choix n°4. Ces affiches seront donc diffusées sur Canal Plus qui va payer chaque saison à BeInSports les 333ME payés par le média qatari pour s'offrir ce lot. Même si ce lundi soir, la LFP a réagi à cette annonce, indiquant qu’elle attendait de recevoir le contrat entre ses mains afin d’en vérifier les termes.

« La LFP a pris connaissance de l’annonce effectuée par le groupe Canal+ et beIN SPORTS en vue d’un accord de sous-licence portant sur le lot 3 de l’appel à candidatures de la Ligue 1 pour les saisons 2020 à 2024 comprenant deux matchs par journée de championnat, soit 28 choix 1, 10 choix 3 et 38 choix 4. Contrairement à ce qui a été indiqué, sur les 76 matchs faisant l’objet de cet accord, 57 matchs seront diffusés en exclusivité par Canal+ et 19 matchs seront co-diffusés avec MEDIAPRO. Conformément aux dispositions de l’appel à candidatures de la Ligue 1, la LFP attend de recevoir la copie du projet de contrat de sous-licence » peut-on lire dans le communiqué officiel de la LFP.