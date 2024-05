Habib Beye sur un banc de Ligue 1, tout s'accélère

Dans : Reims.

Par Corentin Facy

Champion de National avec le Red Star cette saison, Habib Beye est courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1. Son nom a été évoqué à Marseille, mais l’ancien capitaine de l’OM est en discussions avec Reims.

A la recherche d’un successeur à Jean-Louis Gasset dans l’optique de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a un œil sur la situation d’Habib Beye mais à ce stade, l’ancien international sénégalais ne fait pas partie des priorités de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, lesquelles sont plutôt tournés vers Paulo Fonseca (Lille) et Franck Haise (Lens). Cela ne veut pas dire pour autant qu’Habib Beye n’entraînera pas en Ligue 1 la saison prochaine, bien au contraire. D’après les informations révélées par le journal Ouest-France, le consultant de Canal + a d’ailleurs rencontré les dirigeants d’un club de l’élite au cours des derniers jours.

Habib Beye futur coach de l’OM, le suspense est total https://t.co/zR4kQBVTkR — Foot01.com (@Foot01_com) May 6, 2024

En effet, un premier rendez-vous s’est déroulé dans le plus grand secret entre Habib Beye et l’état-major du Stade de Reims il y a quelques jours. Mathieu Lacour, directeur sportif du club champenois, a rencontré l’actuel entraîneur du Red Star afin de le sonder dans le cadre de la succession de Will Still, lequel a été remercié avant même la fin du championnat. Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Habib Beye avait laissé filtrer un premier indice au sujet de son avenir en indiquant que sa « décision était prise » et que celle-ci allait être dévoilée dans les jours à venir. Ce mardi à l’occasion de la diffusion du match entre le PSG et le Borussia Dortmund, l’ancien capitaine de l’OM devrait être à l’antenne et pourrait en dire davantage. Son destin « semble s’écrire ailleurs qu’au Red Star » selon Ouest-France, qui mise sur un départ d’Habib Beye. Reste maintenant à savoir si le Stade de Reims sera sa prochaine destination.