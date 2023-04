L1 : Balogun adore la France, un club veut calmer l'OM et le PSG

Dans : Ligue 1.

Révélation de Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims, Folarin Balogun ne devrait pas faire de vieux os en Champagne. Mais il pourrait en revanche rester en France.

Auteur de 18 buts en Ligue 1 cette saison avec Reims, Folarin Balogun impressionne. Sa science du but et son intelligence de jeu font le bonheur du club champenois. Mais l'Anglo-Américain n'est que prêté à Reims par Arsenal et ce, sans option d'achat. Les Gunners n'ont pas encore tranché concernant son avenir mais le club londonien ne pourra pas lui promettre une place de titulaire. A 21 ans, le joueur veut enchainer et continuer de marquer des buts. S'il est heureux au Stade de Reims, son ambition est de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. Et son nom plait à d'autres écuries de Ligue 1. Récemment, on parlait d'un intérêt du PSG mais aussi de l'OM. Ces dernières heures, on apprend que deux autres clubs français sont chauds à l'idée de récupérer Balogun.

Balogun, la Ligue 1 l'adore trop

Selon les informations de Foot Mercato, le natif de New York est la priorité du LOSC en attaque pour remplacer Jonatan David. Les Dogues devraient récupérer une belle somme d'argent avec la vente du Canadien et voudraient la réinvestir sur un attaquant fiable et qui connait déjà la Ligue 1. Outre le LOSC, l'AS Monaco est aussi intéressé par la perspective de recruter Folarin Balogun, dans l’optique où Wissam Ben Yedder venait à quitter le Rocher cet été. En fin de contrat en juin 2025, l'attaquant est estimé à près de 25 millions d'euros. Des discussions vont avoir lieu entre son clan et les Gunners dans les prochaines semaines afin de mettre en place la marche à suivre contenant son avenir. Mais si tout se passe bien, Balogun pourrait continuer sa carrière en France. Une très bonne nouvelle pour la Ligue 1, qui verrait rester un très grand talent. A noter que, outre les équipes de Ligue 1 déjà citées plus haut, l'AC Milan est une équipe qui suit aussi Balogun.