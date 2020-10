L1 : Avec un Thauvin grand cru, l'OM régale !

Dans : Ligue 1.

7e journée de Ligue 1

Stade Vélodrome

OM bat Bordeaux : 3 à 1

Buts pour Marseille : Thauvin (5e), Amavi (54e), Pablo (CSC, 65e)

But pour Bordeaux : Maja (83e)

L’Olympique de Marseille a facilement dominé les Girondins de Bordeaux ce samedi soir (7e journée de Ligue 1). Une victoire (3-1) qui ramène l’OM dans le top 5 du classement.

La Ligue 1 reprenait ses droits ce week-end avec la 7e journée au programme. L’OM accueillait les Girondins de Bordeaux, qui avaient aligné pour l'occasion leur recrue Hatem Ben Arfa. La rencontre était vite pliée. Auteur d’un enroulé somptueux du pied gauche, Florian Thauvin ouvrait le score pour les Phocéens (5e).

Le champion du monde ratait un penalty dix minutes plus tard mais se rattrapait en délivrant une passe décisive pour Jordan Amavi en début de second acte (54e). 2-0 puis 3-0 sur un but contre son camp de Pablo (65e). La réduction de l’écart des Bordelais par l’intermédiaire de Josh Maja (83e) en fin de match ne changeait rien. Avec ce succès sans appel, Marseille prépare de la meilleure des manières ses débuts en Ligues des Champions mardi soir sur le terrain de l’Olympiakos.