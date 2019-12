L1 : 4-0 contre l'ASSE, un doublé pour Mbappé, c'est déjà Noël au PSG !

Dans : Ligue 1.

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - Paris Saint-Germain : 0 à 4.

Buts : Paredes (9e), Mbappé (43e, 89e), Icardi (72e) pour le PSG.

Carton rouge : Aholou (25e) pour l'ASSE.

Pour clôturer cette 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est tranquillement défait de l’AS Saint-Etienne (4-0).

Quelques jours après sa démonstration de force face à Galatasaray en Ligue des Champions, le club de la capitale voulait poursuivre cette bonne dynamique. Ce qui allait être le cas dans le Chaudron. Puisque Paredes ouvrait rapidement la marque d'une volée du droit depuis les 18 mètres (0-1 à la 9e). Après ce but, Sainté subissait, et Aholou finissait par craquer en étant expulsé pour une énorme faute sur Paredes (25e). À 11 contre 10, le PSG accentuait sa domination, et Mbappé doublait la mise juste avant la mi-temps en trompant Ruffier suite à une belle passe en profondeur de Neymar (0-2 à la 43e). Après la pause, Di Maria trouvait le poteau (54e), comme Neymar, qui loupait son penalty (62e). Des occasions ratées finalement sans importance puisqu’Icardi alourdissait l’écart avec une reprise du droit (0-3 à la 72e), puis Mbappé y allait de son doublé (0-4 à la 89e).

Déjà champion d’automne, le PSG réalise donc la passe de cinq victoires de suite en championnat pour la première fois cette saison. Paris dispose désormais de sept points d’avance sur l’OM et 17 unités sur Sainté, actuel onzième du championnat après cette troisième défaite en quatre matchs...