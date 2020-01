L’OL renverse Bordeaux, la VAR évite une catastrophe !

Dans : Ligue 1.

Matmut Atlantique

L'Olympique Lyonnais bat les Girondins de Bordeaux 2-1

But pour Bordeaux : Briand (15e)

Buts pour l'Olympique Lyonnais : Cornet (50e), Dembélé (53e)

Mené contre le cours du jeu, l’Olympique Lyonnais s’est imposé à Bordeaux (2-1) ce samedi lors de la 20e journée de Ligue 1. Un succès qui place provisoirement le club rhodanien à la cinquième place du championnat.

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel à Bordeaux, mais il y aura des choses à dire sur le manque d’efficacité et l’énorme frayeur en fin de rencontre. Les Gones ont pourtant dominé du début à la fin, avec des occasions dès le premier quart d’heure. On se demande encore comment Cornet a pu rater le but vide… D’autant que dans la foulée, la grosse boulette d’Andersen offrait l’ouverture du score à l’ancien Lyonnais Briand (1-0, 15e). Un but totalement inattendu tant les Girondins ne montraient rien.

Et la physionomie du match ne changeait pas. L’OL avait la maîtrise et perçait facilement la défense bordelaise. Mais par maladresse, Cornet, encore lui, manquait une deuxième occasion nette avant la pause ! Ça commençait à devenir inquiétant pour Lyon. Mais au retour des vestiaires, les visiteurs inversaient la situation. Tout d’abord grâce à Cornet (1-1, 50e) avec un peu de réussite cette fois. Puis par l’intermédiaire du buteur Dembélé (1-2, 53e). A la rue, Bordeaux semblait parti pour prendre une valise.

La VAR sauve l’OL

Mais le manque d’efficacité des Aouar, Cornet et Dembélé laissait miraculeusement les Girondins dans la partie. L’OL s’exposait donc à une égalisation improbable. Et comme on pouvait s’y attendre, le but bordelais venait du pied droit de Koscielny… avant que la VAR n’annule sa réalisation pour un hors-jeu au millimètre ! Le président Jean-Michel Aulas était soulagé en tribunes ! Malgré cette frayeur, Lyon l’emporte logiquement et passe provisoirement à la cinquième place de L1.