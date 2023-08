José Mourinho enrage envers un club français

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Cet été, le Stade Rennais a bluffé toute la Ligue 1 en réalisant un mercato très intéressant. Le club breton s'est même offert le luxe d'aller recruter un joueur international de l'AS Roma. Ce qui n'a pas du tout plu à José Mourinho.

Outre l'OM qui réalise également un mercato estival de haute volée, le Stade Rennais est en train de se constituer une équipe impressionnante. Avec notamment les arrivées de joueurs confirmés de la Ligue 1 comme Ludovic Blas et Enzo Le Fée mais surtout de Nemanja Matic. Référence au milieu de terrain, l'international serbe (48 sélections) est passé par plusieurs grands clubs comme Benfica, Chelsea ou Manchester United. Le joueur de 35 ans sort d'une saison très aboutie sous les ordres de José Mourinho à l'AS Roma. Mais le nouveau numéro 21 du Stade Rennais a été convaincu par le projet sportif des Rouge et Noir. Ce qui a enragé Mourinho, qui n'a pas fait de langue de bois au moment d'évoquer le départ de son ancien joueur.

Mourinho fou de rage envers le Stade Rennais et Matic

« Ce que je pense de monsieur Matic ? Je pense que c’est lui qui devrait parler, s’il veut parler. Après avoir entendu le directeur sportif de Rennes, je pense qu’il n’y a rien de plus à savoir. Ils parlaient depuis un mois, inutile d’ajouter quelque chose. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte, il a joué 50 matchs, c'est un grand joueur, très important pour nous » a fulminé le technicien portugais en conférence de presse. Visiblement, le départ de Matic pour Rennes énerve énormément Mourinho qui n'accepte pas d'avoir perdu un élément essentiel de son effectif. Beaucoup d'amertume pour l'ancien coach du Real Madrid qui ne s'attendait absolument pas au départ de son patron au milieu de terrain. Toujours est-il que cette recrue est idéale pour les Rennais qui ont l'ambition de faire une grande saison, autant en Ligue 1 qu'en Europa League où ils pourraient croiser la route de Rome et de Mourinho.