Foot : La Ligue 1 fait un bras d'honneur à la Ligue 2 et au National

Dans : Ligue 1.

Dans un communiqué, le Collège des clubs Ligue 1 confirme avoir refusé le déplafonnement des droits TV pour la Ligue 2.

Alors que l’assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel se réunit ce mercredi, le Collège des clubs de Ligue 1 a dévoilé les détails de sa réunion de mardi. Et il se confirme que la solidarité envers la Ligue 2 et le National ne sera pas chose aisée, quitte à totalement faire exploser le football professionnel. En effet, toutes les décisions prises vont dans le sens des plus riches, et la Ligue 2 sait déjà qu’elle n’aura pas ce qu’elle souhaitait. L’idée d’un refus des responsables de L2 d’assister à l’assemblée générale de la LFP prend de l’ampleur.

« Le Collège a approuvé une motion visant à définir un nouveau modèle de gouvernance pour la L1 qui permettra de faire évoluer le plafonnement de la L2 (110 M€). Une fois définitivement acquis par la FFF et le Ministère des sports, ce principe est validé par le Collège. Cette motion a été adoptée à 18 voix pour, 1 abstention, 1 contre. Par ailleurs, le principe du déplafonnement qui requiert l’unanimité des voix a été rejeté à 11 voix contre 9 (...) Le financement du National sous la forme demandée par la FFF n’a pas obtenu la majorité. Par contre, à l’initiative du PSG (Nasser Al Khelaïfi), il a été envisagé la création d’un fond de solidarité volontaire auquel ont adhéré spontanément 3 clubs (PSG, LOSC et OL) qui pourrait venir en aide aux clubs de National qui perdent leur statut pro à la suite du règlement de fin de saison 19/20 », indique le collège des clubs de Ligue 1, présidé par Jean-Michel Aulas, qui cette fois a visiblement fait cause commune avec ses confrères.