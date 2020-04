Foot : La Ligue 1 définitivement stoppée, l'annonce choc

Dans : Ligue 1.

Dans quelques minutes, Edouard Philippe annoncera son plan de déconfinement de la population depuis l’Assemblée Nationale.

Le monde du sport attend bien évidemment des éclaircissements de la part du Premier Ministre concernant une possible reprise des championnats professionnels. Mais à en croire les informations de Bertrand Latour, l’exécutif va briser les derniers espoirs des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Effectivement, le journaliste de La Chaîne L’Equipe affirme sur son compte Twitter que les championnats professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 ne reprendront pas. « Info : Pour Ligue 1 et Ligue 2, saisons terminées. Reprise possible en août pour l’édition 2020-2021 » a tweeté l'ancien journaliste de RTL, pour qui le football français ne reviendra donc pas sur le devant de la scène avant août, ce qui scelle définitivement cette saison.

Il reste désormais à définir de quelle manière seront attribuées les places européennes, les clubs relégués et les clubs maintenus. Pour rappel, plusieurs options sont sur la table et pourraient faire l’objet d’un vote démocratique au sein du bureau de la Ligue. Le classement pourrait être définit en fonction du quotient (nombre de points de chaque club divisé par le nombre de matchs joués), ou pris en compte simplement à la fin des matchs disputés. Quoi qu’il en soit, c’est un véritable coup de bambou qui vient de frapper la tête du football français, dont les principaux responsables espéraient le retour des entraînements le 11 mai prochain avec un protocole sanitaire très strict élaboré par les médecins de clubs de Ligue 1.