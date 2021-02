FFF : Tsonga colle un 6-0 6-0 à Thiriez

Dans : Ligue 1.

Nommé dans la liste des soutiens à la candidature de Frédéric Thiriez, Jo-Wilfried Tsonga a formellement démenti l'information, en profitant pour glisser un petit tacle à l'ancien patron de la LFP.

Président de la Ligue de football professionnel entre 2002 et 2016, Frédéric Thiriez a annoncé sa candidature à la présidence de la Fédération française de football en décembre dernier. Opposé à Michel Moulin et à Noël Le Graët, président sortant, le natif de Neuilly-sur-Seine est conscient que la tâche sera compliquée. Pour apporter de la crédibilité à sa candidature, Frédéric Thiriez a eu la bonne idée de publier les noms de ses soutiens. Seulement voilà, plus les jours passent, plus le nombre de personnes niant cette information augmente. Ainsi, Tony Parker ou Ladji Doucouré ont formellement démenti tout lien avec la campagne de l'homme de 68 ans.

Ce lundi, c'est le tennisman Jo-Wilfried Tsonga qui a appris avec surprise sa présence parmi les soutiens de l'ancien boss de la Ligue. Il en a profité pour lui glisser un petit tacle. « Bonjours à tous! Je ne connais pas personnellement Monsieur Fréderic Thiriez, je lui ai encore moins apporté mon soutien pour la présidence de la FFF. Quitte à utiliser mon nom et mon image, autant le faire avec la bonne orthographe » a publié le sportif sur son compte Twitter, faisant référence à la faute d'orthographe sur son nom dans la liste. Publiée avec l'idée de booster la popularité et donc les chances de victoires du dirigeant, cette fameuse liste de soutiens pourrait finalement avoir l'effet inverse. À désormais un mois des élections, ses concurrents doivent certainement se frotter les mains.