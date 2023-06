Droits TV ‍: Un document fuite, le rêve est vertigineux

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les objectifs de la Ligue pour le prochain appel d'offres des droits TV ont été dévoilés. Attention, cela peut donner le vertige connaissant la situation du PSG et du football français.

Après quasiment deux ans d’inflation galopante en France, le football tricolore espère bien aussi connaitre cela avec ses droits télévisuels. Ce sera le grand dossier de la rentrée, puisque la LFP va mettre en jeu les droits de la Ligue 1 le 12 septembre prochain. Un moment décisif où les cartes seront rebattus de manière dangereuse. En effet, grand argentier du football français pendant des décennies, Canal+ a d’ores et déjà annoncé son intention de ne rien proposer, alors que la chaine cryptée a été vexée par les décisions post-Mediapro et s’est concentrée sur d’autres compétitions, ou d’autres sports.

Le milliard, le milliard !

Cela n’empêche pas la LFP et Vincent Labrune d’être particulièrement optimistes, même s’il s’agit probablement d’une posture de façade pour expliquer que la Ligue 1 est toujours un championnat qui passionne les spectateurs, en France comme à l’étranger. Le quotidien L’Equipe s’est tout simplement procuré le « business plan » pour les années à venir de la filiale commerciale de la LFP, afin de savoir ce qui était ambitionné pour les futurs droits TV.

Actuellement, la Ligue récupère 791 millions d’euros, dont la quasi-totalité provient des ventes des droits dans le pays (662 ME). Pour l’appel d’offres à venir, Vincent Labrune a déjà fait savoir qu’il espérait dépasser le cap du milliard d’euros, soit une augmentation de 50 % des recettes du football professionnel français. L’ancien président de l’OM ambitionne de récolter 1,063 milliard d’euros, avec notamment une flambée des droits internationaux, qui devraient se vendre à 200 ME. Avec les départs de Lionel Messi et celui possible de Kylian Mbappé, le PSG est l’équipe phare de la Ligue 1 vue de l’étranger, et son mercato sera scruté de près. Cela même si, à l’étranger, ce sont surtout les performances parisiennes en Ligue des champions qui sont suivies, plus que les rencontres de championnat face à Strasbourg ou Lorient…

CVC compte bien toucher le jackpot

Malgré cela, l’optimisme est toujours de rang au sein de la LFP, qui voit même plus loin avec l’appel d’offre qui sera émis en 2028 et qui devrait rapporter 1,8 milliard d’euros au football français selon le business plan de la filiale commerciale de la Ligue déposé auprès du tribunal de commerce de Paris. Des chiffres qui peuvent paraitre ambitieux, même si ce sont sur ces calculs que CVC, qui y a participé, a aussi décidé d’investir massivement sur le football français afin d’en retirer les bénéfices sur le long terme. Un pari osé tant le football français n’a pas vraiment franchi un cap à l’étranger, et que la bataille espérée entre les diffuseurs pour retransmettre la Ligue 1 ne saute pour le moment pas aux yeux, Amazon perdant actuellement 130 millions d’euros par saison avec le football selon une étude de NPA Conseil.