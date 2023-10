Droits TV ‍: La Ligue 1 fait rêver, il l'assure

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’appel d’offres lancé lundi par la LFP pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029 a été infructueux. Ce qui ne signifie pas que le championnat de France n’est pas séduisant pour les diffuseurs.

Qui diffusera la Ligue 1 à partir de la saison prochaine ? Actuellement, Canal + et Prime Video se partagent les neuf affiches du championnat de France mais tout sera remis à plat à partir de l’an prochain et cela pour la période 2024-2029. L’appel d’offres lancé lundi par la LFP a été infructueux, les prix de réserve n’ayant pas été atteints par les postulants. Cela étant, la situation n’est pas (encore) alarmante pour Vincent Labrune et pour les dirigeants de la LFP puisque des négociations de gré à gré avec tous les potentiels diffuseurs vont maintenant être menées dans le but de trouver les meilleurs accords possibles.

Droits TV : Ce président de Ligue 1 annonce un fiasco https://t.co/93WnEGLo4o — Foot01.com (@Foot01_com) October 19, 2023

Membre du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, le président rémois Jean-Pierre Caillot se veut confiant. Interrogé par RMC, il a estimé que six diffuseurs étaient intéressés pour acquérir les droits TV de la Ligue 1. « Pendant ma vingtaine d’années de présidence, j’ai fait un certain nombre d’appels d’offres où souvent, il y avait une guéguerre entre deux diffuseurs potentiels. Pour la première fois, le nombre de diffuseurs est beaucoup plus grand. Il ne vous a pas échappés que Canal ne souhaitait pas vraiment que les gens répondent au premier tour. Canal est-il toujours dans la danse ? Je n’en sais, rien, ils peuvent revenir puisque c’est gré à gré. Oui, ils le sont (dans la danse) » a analysé Jean-Pierre Caillot au micro de la radio avant de conclure.

6 potentiels diffuseurs, l'optimisme est de mise

« Il y a six acteurs potentiels qui ont dit depuis des mois qu’ils sont fortement intéressés par le produit. On n’est pas plus bête que les Espagnols, les Allemands ou les Italiens et regardez où est leur niveau. Il y a toujours des penseurs dans ce pays, ils te sortent des experts dont tout le monde sait qu’ils ne sont plus experts de rien du tout depuis bien longtemps et qui avec certitude, lancent des sommes sous couvert d’anonymat. Je le répète, on verra ce qu’il en sera à la fin et je ne suis pas plus inquiet que ça » a-t-il prévenu. Reste maintenant à voir si Vincent Labrune réussira son tour de passe en passe en vendant les droits TV de la Ligue 1 à des sommes correctes, assez proches espérons-le du milliard annoncé il y a encore quelques jours.