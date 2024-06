Droits TV ‍: Pire que Médiapro, l'idée de la LFP balayée

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Faute d’accord avec un diffuseur traditionnel tel que Beinsports ou Canal+, la LFP envisage sérieusement de créer sa propre chaîne accessible pour 25 euros par mois afin de diffuser 100 % de la Ligue 1.

Le périlleux dossier des droits TV de la Ligue 1 se poursuit et les nouvelles ne sont pas bonnes, autant pour les présidents des clubs français que pour les consommateurs. A date, il n’existe toujours aucun accord avec un diffuseur pour l’obtention des droits TV du championnat de France pour la période 2024-2029. Malgré des discussions avec Beinsports, DAZN, Canal+ ou encore Prime Video, la LFP n’a pas été en mesure de conclure un accord lors des discussions de gré à gré avec ses différents interlocuteurs. Une situation préoccupante.

Face à l’urgence de la situation, avec un championnat qui reprend au mois d’août, Vincent Labrune et ses équipes envisagent de créer une chaîne 100% Ligue 1 accessible pour 25 euros par mois et distribuée par les opérateurs traditionnels. Une solution qui ne fait pas du tout l’unanimité, d’abord car elle serait moins rémunératrice pour les clubs à court terme et surtout car elle reviendrait très cher au consommateur, qui devrait payer 25 euros pour une chaîne ne diffusant rien d’autre que des matchs de Ligue 1. Pour Daniel Riolo, il n’y a aucun doute : si cette solution est privilégiée et va au bout, alors le football français fonce plus que jamais dans le mur.

Droits TV : Le foot français à genoux, Canal+ lâche une offre XXS https://t.co/31hd1BV0EX — Foot01.com (@Foot01_com) June 4, 2024

« Donc la LFP réfléchi à un plan B droits télé qui semble devoir devenir plan A. La chaîne 100% Ligue 1 a 25 euros sur 10 mois. Même folie que Mediapro en pire. Juste la L1 pour 25 euros par mois. Ok donc là pas de doute, s’ils retiennent cette idée, on va bien dans le mur. Le plan B est quasiment en train de devenir un plan A. Mediapro, c’était 20 euros par mois et on trouvait que c’était hors de prix. On arrêtait pas de le dire, et ils ont pris le mur. On sait qu’en France, nous n’avons pas un public à hauteur de 2 millions de personnes qui sont prêtes à mettre 25 euros par mois. Même 20 euros, les gens ne les mettent pas. Pour mettre 20 euros, tu dois avoir un autre produit à côté comme du foot étranger ou de la Ligue des Champions » a lancé le journaliste de RMC, plus pessimiste que jamais sur la bonne santé financière du football français au vu de la tournure du dossier des droits TV. Rappelons que pour certains clubs de Ligue 1, la part des droits télévisuels représente plus de la moitié du budget total. L’incertitude est donc immense pour les finances des clubs et tout cela alors que ces derniers préparent leur grand oral devant la DNCG.