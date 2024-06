Droits TV ‍: Un match gratuit, la Ligue 1 doit essayer

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A un peu plus de deux mois de la reprise du championnat de Ligue 1, aucun diffuseur n'a fait l'offre qu'il fallait. L'heure est aux idées nouvelles afin d'essayer de relancer l'attrait des chaînes.

La bonne nouvelle pour les amateurs de Ligue 1 c'est qu'ils n'auront pas un centime à débourser avant la reprise de la compétition, puisque pour l'instant aucune chaîne n'a remporté tout ou partie des droits de diffusion du championnat à 72 jours de la reprise. Cependant, l'heure est grave pour les 18 clubs de L1, puisque sans les droits TV, il est clair qu'ils iront droit dans le mur, le joker financier CVC ayant été déjà sorti...et dépensé. Alors, au moment où Canal+ semble avoir toutes les cartes dans les mains, certaines voix se font entendre afin que la Ligue de Football Professionnel change radicalement de modèle pour la diffusion des matchs de Ligue 1 à la télévision. Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, a notamment une idée.

La Ligue 1 en clair de temps en temps

Vous vous souvenez par exemple quand nous avions 1 match par semaine de ligue des Champions en clair sur TF1, dans les années 2000.

N'était-ce pas génial ? #Souvenir ... — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) June 5, 2024

Le consultant de RMC et de SoFoot estime que la LFP pourrait garder les droits d'un match par journée de championnat, pas obligatoirement les plus grosses affiches, afin qu'il soit visiblement sur une chaîne en clair, comme cela était le cas pour la Ligue des champions dont on avait un match sur TF1 avant que les chaînes cryptées se jettent sur les droits mis en vente par l'UEFA. « Chercher la lucrativité de court terme en vendant à des diffuseurs payants altère la visibilité des rencontres. Miser sur quelques matchs gratuits assure 1 notoriété durable quitte à perdre de l'argent au début. Vous vous souvenez par exemple quand nous avions 1 match par semaine de ligue des Champions en clair sur TF1, dans les années 2000. N'était-ce pas génial ? », s'interroge Pierre Rondeau, qui estime qu'un retour très partiel à la gratuité pourrait donner une bouffée d'air pure à la Ligue 1. Un choix qui à l'avenir pourrait s'avérer payant pour la Ligue de Football Professionnel et les 18 clubs de l'élite. Pas certain toutefois que les dirigeants actuels du football français soient dans cette logique.