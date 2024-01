Droits TV ‍: Le fiasco approche, le Qatar arrive en sauveur ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Vincent Labrune multiplie les rendez-vous pour essayer de vendre au mieux les droits de la Ligue 1. Il semble avoir convaincu BeIN Sports et Nasser Al-Khelaïfi de se positionner pour éviter que l'enveloppe finale ne soit ridiculement basse.

Toujours en pleine négociation avec les diffuseurs intéressés par les droits du football français, Vincent Labrune se démène et vient même de voir une ouverture intéressante. Alors que DAZN semblait être le seul groupe réellement intéressé par la Ligue 1 mais à des conditions financières loin d’être optimales, BeIN Sports s’est subitement réveillé et pourrait permettre à l’enveloppe totale d’atteindre une somme respectable et d’éviter ainsi la catastrophe.

Nasser Al-Khelaïfi a peur pour le PSG

C’est ce que révèle L’Equipe ce dimanche, alors que la chaine qatarie n’était dans un premier temps pas intéressée par les matchs de Ligue 1, et tout juste par l’idée de conserver les affiches du championnat de Ligue 2. Mais les dirigeants de BeIN et ceux de la LFP se sont rencontrés plusieurs fois ces derniers mois, et un rendez-vous a même eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune il y a quelques jours, et les droits TV ont été évoqués. Cela a également été le cas ce samedi soir à l'occasion du match de Coupe de France à Orléans face à Paris. Le PSG craint un véritable fiasco au niveau du montant final, et estime que cela serait un mauvais signal envoyé à tous les niveaux, y compris financier dans le but de répondre aux exigences du fair-play financier de l’UEFA.

Afin de ne pas tout confier à DAZN dans une offre qui serait fortement revue à la baisse, la Ligue compte absolument avoir un deuxième partenaire pour que l’offre globale soit de meilleure qualité. BeIN Sports devrait donc se dévouer pour récupérer deux ou trois matchs et compléter ainsi une proposition de manière conséquente afin de faire grimper l’addition. Le groupe qatari est aussi attendu sur les droits à l’international, et pourrait donner un coup de pouce pour un contrat qui ne rapporte que 80 millions d’euros et que la Ligue espère voir doubler afin de se rapprocher des 900 millions d’euros par an, qui sont désormais l’objectif sur cette campagne des droits TV.

Un acteur de plus fait donc son retour, ce qui est forcément une bonne nouvelle, même si ce n’est pas vraiment justifié par un réel intérêt économique, mais plus par l’idée d’éviter au football français de se prendre une grande claque au printemps quand il faudra révéler les futurs diffuseurs de la Ligue 1.