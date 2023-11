Droits TV ‍: La Ligue 1 s’arrache à l’international, Labrune croule sous les offres

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Des négociations sont en cours entre la LFP et les diffuseurs pour la période 2024-2029 en France. En parallèle, Vincent Labrune et ses équipes doivent également vendre les droits TV de la Ligue 1 à l’international.

La Ligue de Football Professionnel espère vendre les droits TV de la Ligue 1 à l’international pour une somme globale de 200 millions d’euros, ce qui représenterait plus de double de la somme actuelle. Le développement de la valorisation du championnat de France à l’étranger est l’un des enjeux majeurs des semaines à venir pour Vincent Labrune et à priori, l’optimisme est de mise dans les rangs de la LFP. La preuve, l’instance a communiqué de manière officielle sur le sujet en indiquant que plusieurs offres avaient été reçues et sont actuellement à l’étude pour savoir qui décrochera les droits TV de la Ligue 1 à l’international.

Droits TV : Vincent Labrune est un pro, la Ligue 1 est sauvée https://t.co/eDt3pUBKP2 — Foot01.com (@Foot01_com) November 2, 2023

« Suite au lancement de la consultation relative aux droits internationaux de Ligue 1, Ligue 2 et du Trophée des Champions, plus d'une centaine d'agences et diffuseurs ont retiré un dossier de candidature. LFP Media a reçu de nombreuses offres portant sur un ou plusieurs territoires. Une période d'analyse commence dès à présent devant permettre aux équipes de LFP Média d'identifier les meilleures opportunités et préparer la suite appropriée à donner au processus de commercialisation » indique le communiqué officiel de la Ligue de Football Professionnel, avant de conclure.

La LFP espère obtenir 200 ME des droits TV internationaux

« LFP Media pourra ainsi décider d'attribuer les droits dans certains territoires, d'entamer des discussions ou de lancer de nouvelles phases de consultations ciblées à des régions en particulier ». Pour rappel, les droits annuels de la Ligue 1 à l’étranger sur la période en cours sont estimés à 80 millions d’euros et sont détenus par BeInSports. Il s’agit maintenant de savoir si la LFP gagnera son pari, celui de doubler et même un peu plus cette somme afin de faire entrer davantage d’argent dans les caisses de nos clubs français. Vincent Labrune le sait, il est attendu au tournant par les présidents des clubs de Ligue 1 sur ce thème ainsi que sur celui des droits TV du championnat en France.