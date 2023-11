Droits TV ‍: Vincent Labrune est un pro, la Ligue 1 est sauvée

Dans : Ligue 1.

Malgré l’appel d’offre infructueux pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029, l’optimisme règne quant aux capacités de Vincent Labrune pour trouver un bon accord en gré à gré avec les potentiels diffuseurs.

Qui seront les diffuseurs de la Ligue 1 la saison prochaine et jusqu’en 2029 ? Le mystère est entier, l’appel d’offre lancé par la Ligue de Football Professionnel ayant été infructueux puisque les prix de réserve n’ont pas été atteints. Vincent Labrune et les dirigeants de la LFP doivent maintenant négocier de gré à gré avec les potentiels diffuseurs afin de trouver les meilleurs accords, mais cela risque de prendre beaucoup de temps. En Italie, le patron de la ligue de football Luigi de Siervo a lui aussi procédé à des négociations de gré à gré et celles-ci ont abouti à un excellent accord pour le championnat italien.

Le patron de la Série A fait confiance à Labrune

Effectivement, la Série A vient de vendre ses droits domestiques pour un total de 900 millions d’euros par saison jusqu’en 2029 à deux acteurs : DAZN et Sky. Dans les colonnes de L’Equipe, Luigi de Siervo a évoqué la situation assez complexe des droits TV en France mais selon lui, les présidents des clubs de Ligue 1 n’ont pas à paniquer car la situation est parfaitement gérée par Vincent Labrune.

« Le contexte est complexe en France comme dans le reste du monde. Mais je reste confiant sur l'issue des négociations en raison de l'expérience considérable de Vincent Labrune et de ses équipes. Un conseil à Vincent Labrune ? Il n'en a pas besoin, son équipe et lui connaissent parfaitement le marché et les meilleures pratiques. Il faut simplement être patient. La meilleure solution ne sera trouvée qu'après plusieurs mois de travail… » a commenté le président de la ligue italienne, lequel a par ailleurs été interrogé sur la crédibilité de DAZN, qui s’intéresse de près à la Ligue 1 et qui collabore avec la ligue italienne depuis plusieurs années.

DAZN, un partenaire stratégique pour la Ligue 1 ?

« Nos relations avec la plateforme sont excellentes. Pour toujours améliorer la diffusion et créer surtout des contenus éditoriaux adaptés aux attentes de nos supporters. Pour l'instant, elle compte environ 2 millions d'abonnés. Nous avons demandé à notre conseiller financier, la banque Lazard, de vérifier la fiabilité financière des attributaires. Les garanties requises seront conformes aux normes du marché. De plus, DAZN se rapproche du point d'équilibre opérationnel après des années d'investissements soutenus dans le monde entier pour lancer son offre sportive » a-t-il conclu. Autrement dit, l’un des conseils de Luigi de Siervo à Vincent Labrune serait de considérer DAZN comme un potentiel partenaire stratégique très fiable à l’avenir. Reste maintenant à voir sur quels accords aboutiront les discussions de gré à gré entre la LFP et tous les diffuseurs dans les semaines et les mois à venir.