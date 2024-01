Droits TV ‍: DAZN, Canal, BeIN, les clubs français en panique ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. Il y a encore le temps ? Pas tant que ça pour les clubs qui tremblent et sont obligés de préparer un budget à la baisse, avec des conséquences sérieuses dès maintenant.

L’année 2024 a débuté et contrairement à ce qu’il se passe dans les autres pays européens, la Ligue 1 n’a aucune idée de son futur diffuseur pour la saison prochaine. Pour ceux qui pensent qu’il y a encore six mois avant que la saison ne se termine et que la préparation de la suivante ne débute, tout est encore réalisable et c’est clairement la position de la Ligue de Football Professionnel. Néanmoins, cette situation incertaine pèse énormément sur les clubs de l’élite française, et ce dès ce mois de janvier. En effet, il n’y a absolument aucune visibilité sur les prochains exercices faute d’accord sur l’appel d’offres, ou de gré à gré avec les distributeurs.

Impossible de prévoir le futur budget

Cette saison, chaque club de Ligue 1 reçoit une somme copieuse, basée sur le partage du montant annuel de 744 millions d’euros, en fonction des performances et de la notoriété. Une manne financière qui peut représenter jusqu’à 60 % du budget chez certains clubs modestes. Résultat, c’est l’incertitude la plus totale et les clubs ne vont pas faire de folies au mercato, préférant la jouer de manière plus sécurisante. « En économie, plus il y a d’incertitude, plus il y a de la précaution. C’est difficile d’avoir une politique de masse salariale quand on ne sait pas sur quel budget se positionner », glisse ainsi Luc Arrondel, chercheur au CNRS et économiste spécialiste du football dans les colonnes du Progrès.

Droits TV : Le coup de force de Canal+, l'abonnement unique prend forme https://t.co/axflOM6gSO — Foot01.com (@Foot01_com) December 30, 2023

A l’heure où Vincent Labrune mène les discussions de manière très discrète, impossible de savoir ce qui se dessine réellement dans les négociations. Le Progrès a tenté d’en savoir plus, notamment auprès de la Ligue, pour connaitre l’avancée des offres, mais la LFP s’est murée dans le silence. DAZN est souvent annoncé comme le candidat le plus chaud, mais avec un prix bien en-dessous de celui de réserve. BeIN Sports pourrait accompagner le « Netflix du Sport » dans une offre groupée par Canal+, alors qu’Amazon se détachera en cas d’enchère trop élevées. Une situation pesante pour l’avenir des clubs, et qui pourrait même déboucher sur des grosses surprises dans les mois à venir. Pour l’économiste spécialisé, voir les diffuseurs tenter le bras de fer jusqu’au bout pour faire baisser les prix est une réalité qui va devenir de plus en plus évidente au fur et à mesure que les semaines s’égrènent.