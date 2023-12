Droits TV ‍: Le coup de force de Canal+, l'abonnement unique prend forme

Dans : Ligue 1.

Canal+ a claqué la porte ouvertement sur le sujet de l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1. Mais la chaine cryptée pourrait réaliser un énorme coup en regroupant les futurs diffuseurs du championnat de France dans un abonnement unique.

Très discret sur le sujet, Vincent Labrune se sait attendu sur la question des droits TV. C’est le grand point du mandat du président de la Ligue, qui a promis d’atteindre le milliard d’euros pour sauver le football professionnel français, touché par la crise du Covid et par l’échec du contrat de Médiapro lors du précédent appel d’offres. L’ancien boss de l’OM négocie désormais avec chaque candidat intéressé pour diffuser la Ligue 1, et tous les coups sont permis. Ainsi, Canal+, qui a refusé de participer à l’appel d’offres de l’automne dernier, et conserve des relations très mauvaises avec la Ligue depuis les désaccords de la crise avec Médiapro, n’a pas ouvert la porte directement à une prolongation de l’aventure du football français sur ses antennes.

Mais en coulisses, Maxime Saada avance avec des partenaires pour être gagnant sur toute la ligne. C’est à dire, pouvoir diffuser les matchs en passant par le groupe Canal, sans avoir à payer les droits, et en limitant le nombre d’abonnements pour les fidèles de la Ligue 1. Selon Le Quotidien du Sport, la volonté du patron de Canal+ est de voir BeIN Sports et DAZN récupérer l’ensemble des droits du championnat de France. Un objectif réalisable sachant que les deux diffuseurs font partie des finalistes pour récupérer les lots mis en vente. Autre point commun, ils ont tous les deux des accords, la chaine qatarie de longue date et le « Netflix du sport » plus récemment, pour être disponible via le réseau de distribution de Canal+. Ce qui n’est, par exemple, toujours pas le cas pour Amazon Prime.

Le prix du futur abonnement spécial Ligue 1 encore mystérieux

L’objectif de Canal+ serait donc de pousser BeIN Sports et DAZN à tout rafler, pour ensuite s’occuper de la distribution sur son bouquet sport qui permettrait de suivre toute la Ligue 1 sans avoir à s’abonner à plusieurs plateformes. La simplification ne ferait pas de mal à l’heure où il faut plusieurs abonnements pour mieux suivre, mais le tarif du bouquet sport de Canal+, qui n’est déjà pas donné pour beaucoup de Français, en prendrait certainement un gros coup. Si la discussion du prix de l’abonnement n’est pas encore au programme, la chaine cryptée travaille en tout cas en sous-marin pour faire en sorte que, pour continuer à suivre la Ligue 1 en France, il soit toujours nécessaire de passer pour Canal+, sous une forme ou sous une autre.