Droits TV ‍: Canal+ vire DAZN de ses chaînes

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La saison passée, Canal+ diffusait la chaîne DAZN 1 via MyCanal, la chaîne cryptée ayant même passé un accord pour diffuser des matchs de Ligue 1. Mais tout va disparaître dès le début du mois d'août au moment où DAZN est cité pour diffuser la L1.

A 24 heures de la réunion de la Ligue de Football Professionnel qui doit trancher entre DAZN et Warner Discovery, c'est un mail anodin qui peut alerter les clubs de Ligue 1. En effet, Canal+ a informé ses abonnés qu'à compter du 12 août prochain, quelques jours avant la 1ère journée du championnat de L1 2023-2024, la chaîne DAZN sera retirée du bouquet et ne sera donc plus accessible pour les abonnés à MyCanal quelle que soit la formule d'abonnement. « Le contrat de CANAL+ avec DAZN prendra fin le 12 août prochain, la chaîne DAZN1 ne sera donc plus disponible à partir de cette date-là et sera retirée des offres CANAL+ Sport, Pack Sport, Intégrale, Intégrale+ et CANAL+ Friends & Family », précise Canal+.

La Ligue 1 disparait de Canal+ et de son bouquet MyCanal

Droits TV : DAZN fait un énorme effort pour la Ligue 1 https://t.co/4QnRKqB0Xe — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2024

Autrement dit, même si DAZN obtient les droits de la Ligue 1, une offre de 375 millions d'euros a été faite à la LFP pour cela, il faudra passer par l'application spécifique du groupe anglais, comme c'était le cas pour le Pass Ligue 1 de Prime Vidéo. Cette disparition veut aussi dire que MyCanal n'aura plus aucun matchs de L1, sauf si au dernier moment Beinsports fait une offre fatale et rafle la mise, ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps ces dernières semaines. A noter par ailleurs que DAZN diffusait notamment le championnat de Belgique, la célèbre Jupiler League, et qu'il ne sera donc plus possible de la regarder via DAZN 1 sur le bouquet de chaînes diffusées par Canal+. Pas de quoi réjouir les amateurs de football qui vont probablement devoir empiler de nouveau les abonnements, puisque C+ a tout de même raflé toutes les coupes européennes, en plus de la Premier League.