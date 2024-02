Droits TV ‍: 900 millions pour la Ligue 1, le miracle signé Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

En France, la question des droits TV est plus que jamais présente. Vincent Labrune voulait 1 milliard et il n'en sera pas loin à en croire Gilles Favard.

Les droits TV de la Ligue 1 sont actuellement en cours de renégociation et le football français retient son souffle en attendant de savoir combien ils empocheront à partir de la saison prochaine. Aucun accord n'est pour le moment scellé entre les diffuseurs intéressés, mais les choses semblent évoluer dans le bon sens. Selon les informations de RMC, Vincent Labrune a rencontré BeIN Sports mercredi dernier à Doha. Le boss de la LFP souhaite que le média qatari fasse une offre sur plus de matchs et à un prix plus élevé qu'annoncé. Pour le moment, aucune offre n'a été transmise à la LFP de la part de BeIN Sports, mais tout pourrait prochainement se décanter. Pour Gilles Favard, Vincent Labrune a très bien travaillé et négocié à un prix très intéressant pour la Ligue 1.

Vincent Labrune, un coup de génie annoncé

Le Foot va être aux alentours de 900 millions pour les droits T.V. On peut dire que Labrune a bien bossé !! — GillesFavard (@GillesFavard) February 2, 2024

Au préalable, l'ancien président de l'OM, désormais patron de la Ligue de Football Professionnel, voulait en effet tirer 1 milliard d'euros pour les droits TV du championnat de France. Et selon Gilles Favard, il en aura 900 millions, comme il l'a indiqué ces dernières heures sur son compte X : « Le Foot va être aux alentours de 900 millions pour les droits T.V. On peut dire que Labrune a bien bossé !! ». Reste à connaitre la formule exacte de tout ça, alors qu'en plus de BeinSports, Prime Video, DAZN et peut-être Canal+ sont aussi intéressés pour retransmettre la Ligue 1 lors des prochaines saisons.

La décision de Kylian Mbappé, annoncé partant du PSG pour signer au Real Madrid, aura aussi son importance dans le prix final des droits TV, alors que la Ligue 1 manque de personnages importants, hors PSG. S'il réussit à signer des diffuseurs pour un total de 900 millions d'euros, nul doute que le patron de la LFP aura frappé très fort et fait fermer quelques bouches. Gilles Favard, qui connaît un peu le sujet, a visiblement des infos allant dans ce sens.